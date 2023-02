PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice – Ajaccio du 10 février – Ligue 1

Notre pronostic : Nice bat Ajaccio par au moins deux buts d’écart (2.40)

Dynamique totalement opposée entre Nice (8e) qui reste sur trois énormes victoires en championnat (à Lens, contre Lille et à Marseille) et Ajaccio (18e) qui a perdu tous ses matches depuis la reprise de la Ligue 1, à l’exception des deux disputés face à Angers, la lanterne rouge de L1, en Corse et en Anjou. L’effet Digard a tout changé pour les Niçois qui peuvent dorénavant penser à une qualification européenne et qui n’ont bien évidemment pas le droit à l’erreur à l’Allianz Riviera contre un « candidat très sérieux » à la relégation en Ligue 2. Avec l’apport de Moffi et la forme actuelle de Laborde (voir la rubrique « buteur du jour »), le Gym a les armes en attaque pour s’imposer relativement facilement face à l’ACA. Par ailleurs, la dernière visite des Corses sur la Côte d’Azur s’est très mal terminée : défaite 7-1 à Monaco ! Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur Nice par au moins deux buts d’écart, comme lors de la dernière confrontation en 2014 (2-0) !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Nice - Ajaccio :

Pari sûr : Nice gagne (1.56)

Pari de folie : Nice gagne 2-0/3-0/4-0 (3.40)

Buteur : Laborde (2.80)

MyMatch : Nice gagne, Laborde et Moffi marque (6.25)

Les autres options :

Milan ne perd pas contre le Torino et les deux équipes marquent (2.25)

Wolfsburg s’impose sur la pelouse de Schalke 04 (1.94)

Le Sturm Graz bat la Rapide de Vienne (1.80)

Le Rapid Bucarest bat Craiova 1948 (1.84)

Cote totale pour les cinq paris du jour : 34.70

