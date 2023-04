PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice – Bâle du 20 avril – Ligue Europa Conférence ¼ de finale

Notre pronostic : Nice ne perd pas Bâle et plus de 2,5 buts dans le match (1.90)

Depuis sa victoire 3-0 à Monaco le 16 février, Nice n’a plus remporté un match de Ligue 1 (quatre nuls et deux défaites, contre Paris et à Brest) mais s’est imposé à deux reprises contre le Sheriff Tiraspol et a obtenu un bon nul 2-2 à Bâle en ¼ de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Pour la première fois de son histoire, le Gym a l’occasion d’atteindre le dernier carré d’une compétition européenne. Face au 6e du championnat de Suisse qui ne compte que trois succès en quatorze déplacements en Super League, je n’imagine pas les Aiglons s’incliner à domicile. Seul le PSG est parvenu à les battre à l’Allianz Riviera cette année. Sur ce que l’on a vu lors du match aller en Suisse, je pense que l’OGCN va se qualifier. Mais comme le FC Bâle jouera son va-tout et parce que les Niçois n’ont plus réussi un clean sheet depuis sept matches, je vous propose de jouer le 1N avec plus de 2,5 buts dans la rencontre pour espérer doubler votre mise. Un 2-1 me paraît possible mais avec un 3-0 (ou plus) le pari serait gagnant aussi.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Nice – Paris-SG :

Pari sûr : Nice gagne (1.50)

Pari de folie : Nice gagne et les deux équipes marquent (3.10)

Buteur : Moffi (2.25)

MyMatch : Nice gagne, Moffi marque et plus de 2,5 buts dans le match (3.20)

Les autres options :

La Roma bat Feyenoord (1.82)

Man. Utd ne perd pas à Séville et les deux équipes marquent (2.00)

L’Union St Gilloise ne perd pas contre Leverkusen et les deux équipes marquent (2.55)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 17.63

Pariez sur Nice – Bâle ici