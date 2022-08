PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice - Maccabi Tel-Aviv du 25 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Nice bat le Maccabi Tel-Aviv par au moins deux buts d'écart (1.96)

Avec ses ambitions, il serait grand temps que le Gym remporte enfin un match cette saison et celui de ce soir face au Maccabi Tel-Aviv pourrait constituer un déclic et envoyer les Aiglons en phase de poule de la Ligue Europa Conférence. Après deux nuls 1-1 à Toulouse et contre Strasbourg, Nice vient de chuter deux fois sur le même score (1-0), en Israël et à Clermont-Ferrand. Lucien Favre attend une réaction de ses joueurs à l'Allianz Riviera même si les supporters risquent de bouder cette rencontre. Sur le papier, les Niçois semblent supérieurs à leurs adversaires du jour et méritaient mieux que cette petite défaite à Tel-Aviv lors du barrage aller. Pour moi, les partenaires de Dante vont renverser la situation et s'imposer par au moins deux buts d'écart, ce qui leur permettrait de se qualifier sans le temps réglementaire. Une élimination serait catastrophique pour les Azuréens et je n'ose l'envisager. Si j'ai vu juste, vous doublerez votre mise (1.96). Et si vous n'êtes pas convaincus par l'écart, vous pouvez opter pour le succès des Aiglons avec un but d'Andy Delort (2.40)

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Nice - Maccabi Tel-Aviv:

Pari sûr: Nice ne perd pas (1.38)

Pari de folie: Nice gagne par précisément deux buts d'écart (3.80)

Buteur: Delort (2.30)

MyMatch: Nice gagne par au moins deux buts d'écart et Delort marque (3.15)

Les autres paris du jour:

Anderlecht bat les Young Boys (2.15)

Antwerp bat Basaksehir (2.15)

AIK Solna bat Slovacko (2.10)

Larnaca bat Dniepr (1.98)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 37.67

