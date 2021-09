PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice – Monaco du 19 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Nice et Monaco (3.50)

C’est le derby de la Côte d’Azur qui nous attend à 13h. Les Niçois sont transfigurés depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc. Ils sont invaincus avec trois victoires et un nul et n’ont toujours pas concédé de but cette saison. Avec le point retiré par la Ligue suite aux incidents face à Marseille, l’OGC Nice compte neuf unités. Monaco vient de l’emporter en ligue Europa mais connaît une entame de championnat difficile avec seulement une victoire et une 16e place au classement. Cependant je pense que les Monégasques reviennent en forme et c’est pourquoi je pense qu’ils vont obtenir le point du nul.

Les autres pronostics sur Nice – Monaco :

Le pari du jour : Nice ne perd pas et au moins deux buts dans la rencontre (1.86)

Le pari de folie : Match nul et les deux équipes marquent (3.90)

Le pari sûr : Nice ne perd pas (1.46)

MyMatch : Nice ne perd pas, les deux équipes marquent et but de Gouiri (4.90)

Les autres options :

Match nul entre Troyes et Montpellier (3.50)

Match nul Reims et Lorient (3.40)

Match nul entre Venezia et La Spezia (3.45)

Cote totale des quatre nuls du jour : 146.69