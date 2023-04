PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice – Paris-SG du 8 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Nice ne perd pas contre le Paris-SG et moins de 4,5 buts dans le match (2.05)

La situation du PSG devient de plus en plus préoccupante ! A ce rythme-là, le leader risque de ne pas le rester indéfiniment. Battus deux fois de suite au Parc des Princes par Rennes (2-0) et Lyon (1-0), les Parisiens n’auront pas la tâche facile ce soir à l’Allianz Riviera… avant de recevoir Lens samedi prochain. N’oublions pas que les Aiglons n’ont pas connu la défaite la saison passée contre le PSG en trois confrontations (une victoire et deux nuls, aucun but encaissé). Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour transformer des individualités dans le dur en une équipe capable de terminer la saison sereinement et de remplir son objectif : le 11e titre de champion de l’histoire du club. Les manques sont flagrants au Paris-Saint-Germain depuis la reprise post-Coupe du monde et il faudrait avoir des œillères pour ne pas se rendre compte que le champion 2022 n’a plus du tout le même niveau depuis le début de l’année. De son côté, Nice collectionne les partages de points (quatre de suite, série en cours) mais reste invaincu depuis l’arrivée de Didier Digard : huit succès et six nuls en quatorze rencontres toutes compétitions confondues. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer le 1N et moins de 4,5 buts pour tenter de doubler la mise !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Nice – Paris-SG :

Pari sûr : moins de 3,5 buts (1.44)

Pari de folie : Nice gagne (3.80)

Buteur : Moffi (3.25)

MyMatch : 1N, moins de 4,5 buts dans le match, Moffi ou Laborde buteur (3.35)

Les autres options :

Lille gagne à Angers par au moins deux buts d’écart (1.84)

Le Havre bat Guingamp (1.88)

Sochaux gagne à Niort (1.92)

Amiens bat Nîmes (2.05)

Metz gagne à Pau (1.96)

Cote totale pour les cinq paris du jour : 54.71

