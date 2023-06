PRONOS PARIS RMC Les paris sur Norvège – France – Euro U21

Notre pronostic : la France bat la Norvège et plus de 2,5 buts dans le match (2.00)

L’équipe de France a l’occasion de valider son billet pour les quarts de finale dès ce soir. Les Bleuets sont sortis vainqueurs d’un match très engagé contre l’Italie (2-1). Et il faut dire qu’ils se sont procurés bon nombre d’occasions, notamment en contre-attaque, grâce à un secteur offensif particulièrement fourni, composé entre autres de Kalimuendo, Gouiri, Barcola, Cherki, Wahi ou encore Le Fée. Il va, en revanche, falloir faire mieux sur le plan défensif, alors que les Italiens auraient pu ou dû égaliser, après notamment une action polémique dans le temps additionnel. Les Français peuvent tout de même se montrer optimistes ce soir mais devront se méfier de cette intéressante équipe de Norvège. S’ils ont été renversés par la Suisse il y a trois jours (1-2), les Norvégiens ont livré une belle prestation, se montrant dangereux en attaque, notamment grâce au remuant Oscar Bobb. Le jeune espoir de Manchester City aura ainsi une nouvelle occasion de briller aujourd'hui. Au cours d’une rencontre qui pourrait être prolifique, la France devrait finir par l’emporter.

Le pari sûr : la France gagne (1.47)

Le pari de folie : 2-1, 3-1 ou 4-1 pour la France (3.85)

Le buteur : Arnaud Kalimuendo (2.40)

Le MyMatch : la France gagne, plus de 2,5 buts dans le match et Kalimuendo buteur (3.35)

L’Italie bat la Suisse (1.94)

L’Allemagne bat la République Tchèque et plus de 1,5 but dans le match (1.82)

L’Angleterre bat Israël par au moins deux buts d’écart (1.80)

Cote totale des quatre paris du jour : 12.71