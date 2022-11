PRONOS PARIS RMC Les paris sur Olympiakos - Nantes du 3 novembre - Ligue Europa

Notre pronostic: Nantes s'impose sur la pelouse de l'Olympiakos (2.05)

Nantes est déjà assuré d'être reversé en Ligue Europa Conférence mais peut encore espérer atteindre les 1/16 de finale de la Ligue Europa en cas de victoire en Grèce, contre l'Olympiakos, éliminé de toute compétition européenne et déjà battu deux fois au Pirée (0-3 contre Qarabag et contre Fribourg). Malheureusement, cela pourrait ne pas suffire car il faudrait dans le même temps que les Azerbaïdjanais ne s'imposent pas contre Fribourg, démobilisé car déjà assuré de terminer en tête du groupe G. Déjà miraculés contre Olympiakos à l'aller (2-1 à la 93e minute) et face à Qarabag (2-1 à la 95e), les Canaris doivent au moins remplir leur part du contrat et gagner en Grèce. Comme ils sont invaincus depuis quatre rencontres (deux victoires et deux nuls toute compétition confondue), on peut espérer une issue favorable. Alors banco sur le succès des Nantais pour essayer de doubler la mise !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Olympiakos - Nantes

Pari sûr: N2

Pari de folie: Nantes gagne par un but d'écart (3.55)

Buteur: Ganago (3.50)

MyMatch: N2, moins de 3,5 buts, Ganago ou Blas buteur (3.55)

Les autres options:

Bâle gagne à Yerevan (1.76)

La Fiorentina gagne à Riga (1.33)

Fenerbahce gagne sur la pelouse du Dynamo Kiev (1.82)

L'Union Berlin sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (1.90)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 16.59

