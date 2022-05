PRONOS PARIS RMC Les paris sur OM - Feyenoord du 5 mai - Ligue Europa Conférence 1/2 finale retour

Notre pronostic: Marseille ne perd pas contre Feyenoord et les deux équipes marquent (1.92)

En trente ans, l'OM n'a jamais été éliminée en 1/2 finale d'une Coupe d'Europe ! En 1991, 1993, 1999, 2004 et 2018, les Marseillais ont toujours atteint la finale, même s'ils ne l'ont remportée qu'en 1993. Est-ce un signe prémonitoire ? Pas impossible. Malgré ses difficultés à domicile cette saison, Marseille a les armes pour remonter son handicap d'un but après la défaite 3-2 à Rotterdam jeudi dernier. Bien que Feyenoord soit invaincu à l'extérieur en Ligue Europa Conférence, ses adversaires (Haïfa, Union Berlin, Slavia Prague et Partizan Belgrade) étaient à priori un ton en-dessous des Phocéens. Marseille devra suivre l'exemple de l'Ajax d'Amsterdam et de l'AZ Alkmaar qui, à domicile, ont battu Feyenoord (3-2 et 2-1) en 2022. La victoire des hommes de Sampaoli par un but d'écart me semble plausible. Mais, afin de vous couvrir, je vous conseille de jouer le 1N avec des buts de chaque côté, ce qui vous permttrait de presque tripler votre mise. A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Marseille - Feyenoord:

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.49)

Pari de folie: Marseille gagne par un but d'écart (3.85)

Buteur: Payet (2.90)

MyMatch : l'OM gagne, les deux équipes marquent, Milik ou Payet buteur (3.80)

Les autres options :

Roma bat Leicester (2.10)

Leipzig ne perd pas à Glasgow et les deux équipes marquent (2.00)

Francfort ne perd pas contre West Ham et les deux équipes marquent (2.20)

La Salernitana bat Venezia (1.80)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 31.93

