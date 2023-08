PRONOS PARIS RMC Les paris sur Panama - France du 2 août – Coupe du Monde

Notre pronostic : la France bat le Panama sans encaisser de but et Diani marque (2.00)

En battant le Brésil, la France s’est évitée une pression trop forte avant ce dernier match de poule. Il ne faudra évidemment pas faire de bêtises mais lu les faiblesses du Panama, difficile d’imaginer autre chose qu’une victoire des Françaises pour prendre encore plus de confiance avant les huitièmes de finale. Le Panama est déjà éliminé après deux défaites dont une fessée infligée par le Brésil (4-0). Je pense qu’on devrait assister au même genre de rencontre. Je vous conseille donc la victoire des Bleues sans encaisser de but et je vous propose de rajouter une réalisation de Kadidiatou Diani. Cela pourrait vous permettre de doubler la mise !

Les autres paris sur Panama - France :

Le pari sûr : la France gagne sans encaisser de but (1.30)

Le pari de folie : la France s’impose 4-0 ou 5-0 (3.10)

La buteuse (autre que Diani) : Vicki Becho (2.00)

Les autres options :

La Suède bat l’Argentine et moins de 3,5 buts (1.98)

Qarabag bat le Rakow Czestochowa (2.05)

Cote totale des trois paris du jour : 8.12