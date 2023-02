PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris SG - Bayern Munich du 14 février - Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le PSG et le Bayern (3.80) !

C'est le grand rendez-vous de la saison pour le PSG et il tombe dans un très mauvais moment ! Alors que Paris reste sur deux défaites (à Marseille en Coupe de France et à Monaco), le Bayern vient d'enchaîner trois succès et n'a plus connu la défaite toutes compétitions confondues depuis le 17 septembre ! Autre statistique inquiétante pour les Parisiens : les deux dernières confrontations entre les deux clubs au Parc des Princes ont été remportées par les Allemands. Evidemment, l'incertitude plane autour de la présence de Kylian Mbappé, touché aux ischios jambiers il y a dix jours à Montpellier mais présent à l'entraînement collectif hier. Même si la forme du moment et les stats plaident en faveur d'une victoire bavaroise, j'ai du mal à envisager une défaite parisienne et je me dis que le Bayern signerait pour un nul. Je vous conseille donc de miser sur un score de parité (3.80) !

Les autres pronostics sur PSG - Bayern :

Le pari sûr : les deux équipes marquent (1.45)

Le pari du jour : Paris ne perd pas, les deux équipes marquent (2.05)

Le buteur : Lionel Messi (2.65)

MyMatch : match nul, les deux équipes marquent, Messi buteur (8.50)

Autres paris de folie :

Nul entre Reading et Rotterham (3.15)

Nul entre Santa Fe et Pasto (3.10)

Total des trois paris de folie : 37.10

