PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris SG - Benfica du 11 octobre - Ligue des Champions

Notre pronostic : Paris bat Benfica, les deux équipes marquent (2.40) !

Première zone de turbulence pour le PSG ! Après des entames réussies en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Paris vient d'enchaîner deux nuls en trois jours et a fait preuve d'une nervosité inhabituelle à Reims samedi soir (carton rouge pour Ramos, avertissements pour Verratti, Hakimi, Neymar et Mbappé). La rencontre de ce soir s'annonce cruciale pour les Parisiens, privés de Lionel Messi, et une victoire face au Benfica serait quasiment synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Attention tout de même aux Lisboètes qui ont montré de bonnes choses au match aller la semaine dernière (1-1), qui sont leaders du championnat portugais et qui n'ont toujours pas perdu depuis le début de saison. Je pars donc sur une victoire parisienne avec les deux équipes qui marquent au Parc des Princes (2.40) ! Fiabilité : 58%

Les autres paris sur PSG - Benfica :

Victoire du PSG (1.40)

Paris gagne, Mbappé marque (1.96)

Neymar et Mbappé marquent au moins deux buts à eux deux (2.20)

Neymar et Mbappé buteurs (3.35)

Paris gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 (3.75)

Nul mi-temps, victoire du PSG en seconde période (4.20)

