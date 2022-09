PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris SG - Juventus du 6 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : Paris bat la Juventus (1.35) !

C'est LE rendez-vous du début de saison pour le PSG ! Paris, solide leader de Ligue 1 avec six victoires et un nul en six matches, voudra démarrer de la meilleure des façons la phase de poule de Ligue des Champions face à un adversaire qu'il n'a jamais battu ! Les Parisiens peuvent compter sur la forme de ses trois stars Messi, Neymar et Mbappé, auteurs de 17 buts à eux trois en six journées de championnat. En face, les Turinois se montrent poussifs depuis la reprise de la Serie A avec seulement deux victoires en six journées. De plus, Angel Di Maria, qui rêve d'effectuer son retour au Parc des Princes est incertain. Dans ces conditions, il me semble logique de miser sur un succès des joueurs de Christophe Galtier (1.35) ! Fiabilité 80%

Les autres pronostics sur PSG - Juventus :

Paris gagne et les deux équipes marquent (2.60)

Victoire du PSG avec but de Mbappé (1.98)

Paris gagne, Neymar et Mbappé buteurs (3.50)

2-1, 3-1 ou 4-1 pour Paris (3.75)

Les autres paris sûrs :

Dortmund bat Copenhague (1.34)

Benfica bat le Maccabi Haifa (1.22)

Leipzig bat le Shakhtar (1.22)

Cote totale des quatre paris sûrs : (2.69)

Pariez sur Paris SG - Juventus ici