PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Lens du 23 avril - Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG bat Lens et plus de 1,5 but dans le match (1.35)

C'est le match du titre et on a l'impression que tout le monde s'en fiche, même les supporters parisiens ! Le PSG a besoin d'un point ce soir contre Lens (7e), quelque soit le résultat de Marseille demain à Reims, pour être sacré champion de France 2022. A priori, le leader devrait faire le job malgré les absences de Messi, Kimpembé, Verratti, Icardi, Paredes, Diallo, Draxler, Herrera et Kurzawa. Le duo Mbappé/Neymar sera bien présent et c'est lui qui pourrait faire la différence, même si les Lensois sont loin d'avoir fait une croix que une qualification européenne. Comme le PSG restent sur des succès contre Lorient (5-1), à Clermont (6-1) et face à Marseille (2-1), on peut s'attendre à voir des buts au Parc des Princes.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 85 %

Les autres pronostics sur Paris-SG - Lens:

Pari du jour : le PSG gagne et les deux équipes marquent (2.35)

Pari de folie: Le PSG gagne, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (3.15)

Buteur: doublé de Mbappé (3.55)

MyMatch : le PSG gagne, Mbappé et Neymar marquent (3.10)

Les autres options :

Man. City bat Watford par au moins deux buts d'écart (1.35)

Leicester ne perd pas contre Aston Villa (1.48)

Arsenal ne perd pas contre Man. Utd (1.29)

Fribourg ne perd pas contre M(Gladbach (1.24)

Le Bayern bat Dortmund (1.37)

Leipzig bat l'Union Berlin (1.50)

Cologne bat Bielefeld (1.54)

Benfica bat Famalicao (1.32)

Cote totale pour les neuf paris sûr: 18.02

