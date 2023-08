PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG – Lens du 26 août – Ligue 1

Notre pronostic : le Paris-SG bat Lens et Mbappé marque (2.05)

Les deux premiers de Ligue 1 de la saison dernière n’ont toujours pas remporté la moindre victoire après deux journées de championnat. Le PSG a concédé deux nuls, contre Lorient (0-0) et à Toulouse (1-1), et méritait la victoire ans les deux cas. Au Parc des Princes et au Stadium, Kylian Mbappé n’était pas titulaire pour les raisons que vous connaissez, mais son entrée en seconde période dans la Ville Rose, associée à celle d’Ousmane Dembélé, a permis aux champions de France de prendre l’avantage. Si les deux champions du monde sont titulaires ce soir, le visage du PSG sera forcément différent et Gonçalo Ramos pourrait aussi en profiter pour ouvrir son compteur en France. Vu les difficultés éprouvées par Lens à Brest (défaite 3-2) et contre Rennes (1-1), j’imagine mal « les Sang et Or » réaliser un coup dans la capitale. Pour moi, le Racing est beaucoup moins impressionnant que la saison dernière et Paris ne devrait pas tarder à être plus fort. Dans ces conditions, je vous propose de parier sur un succès des Parisiens avec un Mbappé décisif comme c’est très souvent le cas.

Fiabilité : 50 %

Les autres sur Paris-SG - Lens :

Pari sûr : 1N et Mbappé ou Ramos marque (1.38)

Pari de folie : le PSG gagne et les deux équipes marquent (2.90)

Buteur : Gonçalo Ramos (2.50)

My Match : le PSG gagne, Mbappé et Ramos (4.30)

Les autres options :

Caen bat Ajaccio (1.80)

Guingamp bat Pau (1.90)

Rodez bat Valenciennes (1.92)

Paris FC bat Concarneau (2.25)

Cadix bat Almeria (2.25)

Monza bat Empoli (1.90)

Cote totale des sept paris du jour : 129.48

