PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Lorient du 12 août – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient ne perd pas à Paris (3.35)

Comment être optimiste pour le PSG vu le cirque actuel dans le club ? Les champions de France seront privés de certains titulaires, notamment en défense, pour cause de blessure, d’autres car les dirigeants n’en veulent plus et enfin il y a le cas Mbappé. Celui qui a permis au club d’obtenir son onzième titre et qui a masqué les carences parisiennes la saison passée, sera en tribune car il ne veut pas prolonger son contrat. Et notez qu’avec lui, le PSG a perdu au Parc des Princes le 30 avril dernier face à Lorient (3-1). Avouez qu’une attaque Lee/Ramos/Asensio a de quoi inquiéter les supporters. Cela va leur changer du trio Mbappé/Neymar/Messi qui avait brillé... avant la Coupe du monde. Les problèmes actuels du club peuvent entraîner des répercussions sur le sportif. Lors de sa préparation, Paris n’a battu que le promu havrais et un club sud-coréen, Jeonbuk Hyundai, concédé le nul face à Al-Nassr et perdu contre Cerezo Osaka et l’Inter. De leur côté, les Merlus n’ont chuté qu’une seule fois en cinq matchs amicaux, à Bournemouth. Pour toutes ces raisons, pourquoi ne pas tenter un pari de folie pour essayer de tripler la mise ?

Fiabilité : 35 %

Les autres sur Paris-SG - Lorient :

Pari sûr : Lorient marque au Parc (1.56)

Pari du jour : Ramos marque (1.86)

Buteur : Koné ou Dieng marque (2.40)

My Match : Lorient ouvre le score et ne perd pas à Paris (5.20)

Les autres options :

Nul entre Marseille et Reims (4.00)

Nul entre Rodez et St Etienne (3.65)

Nul entre la Real Sociedad et Gérone (4.10)

Cote totale des quatre paris de folie : 200.53

