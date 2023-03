PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG – Nantes du 4 mars – Ligue 1

Notre pronostic : le Paris-SG bat Nantes par au moins deux buts d’écart (1.68)

Le PSG s’est remis la tête à l’endroit en s’imposant 3-0 à Marseille dimanche dernier après deux mois très délicats et de nombreuses contre-performances. A quelques jours du choc à Munich en 1/8 de finale retour de la Ligue des champions, les Parisiens accueillent Nantes, leur victime préférée au Parc des Princes : douze victoires et une défaite sur les treize dernières confrontations ! Vu ce que Paris a montré au Vélodrome, je ne vois pas comment les Canaris pourraient réaliser un exploit dans la capitale. Kylian Mbappé, muet depuis le début de l’année 2023, a retrouvé la forme et le chemin des filets adverses : doublés face à Lille et à Marseille ! Jamais deux sans trois ? Pas impossible ! Sur les douze victoires parisiennes évoquées plus haut face à Nantes Porte de St Cloud, neuf l’ont été par au moins deux buts d’écart. Enfin, le PSG a déjà battu le FCN à deux reprises cette saison : 4-0 lors du Trophée des champions et 3-0 à la Beaujoire. Vous êtes convaincus ?

Fiabilité : 75 %

