PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Nice du 1 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: le PSG bat Nice, moins de 5,5 buts dans le match et Mbappé marque (2.05)

Depuis six ans, le PSG alterne les nuls et les victoires au Parc des Princes face à Nice. La saison dernière, les Parisiens n'ont pas réussi à marquer le moindre but aux Niçois en trois confrontations. Mais si la suite logique se poursuit, Paris (leader de Ligue 1) battra Nice ((13e). Plus sérieusement, les champions de France, emmenés par leur trio infernal Mbappé/Neymar/Messi (19 buts sur les 26 inscrits par leur club en championnat) devraient venir à bout des Aiglons, très irréguliers, mais pas forcément facilement. En effet, je ne vois pas Nice exploser comme l'ont fait Clermont, Montpellier, Lille, Toulouse et Nantes cette saison. En effet, le PSG a marqué trois fois plus de buts à l'extérieur qu'à domicile depuis le début de la compétition et le Gym n'a perdu qu'une fois en quatre déplacements. J'imagine donc un succès du leader, mais pas un festival offensif. Je vous propose donc de jouer Paris, moins de 5,5 buts et Mbappé buteur, ce qui vous permettrait de doubler votre mise de départ. A vous de voir !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Paris-SG - Nice:

Pari sûr: moins de 4,5 buts dans le match (1.42)

Pari de folie: le PSG gagne par un but d'écart (4.30)

Buteur: Mbappé et Neymar (2.55)

MyMatch: le PSG gagne 1-0/2-0/2-1, Mbappé et Neymar marquent (4.20)

Les autres options:

Arsenal ne perd pas contre Tottenham et les deux équipes marquent (1.96)

Saint-Etienne bat Grenoble (1.88)

Southampton bat Everton (2.20)

Getafe bat Valladolid (2.30)

Inter bat Roma (2.05)

Cote totale pour les six paris du jour: 78.35

