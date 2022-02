PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - St Etienne du 26 février - Ligue 1

Notre pronostic: Paris bat St Etienne par au moins deux buts d'écart (1.40)

Même si les Verts ont retrouvé des couleurs (trois victoires et un nul en quatre journées), il me paraît délicat d'envisager un exploit de l'ASSE au Parc des Princes, surtout que le PSG doit une revanche à son public après la défaite du week-end dernier à Nantes (3-1). N'oubliez pas que Paris (le leader) reste sur onze victoires et un nul contre St Etienne (16e) dans la capitale. Sur ces onze succès, sept ont été acquis par au moins deux buts d'écart et on a parfois assisté à une démonstration des Parisiens devant leur public. On se souvient d'un 6-1 en Coupe de la Ligue en 2020, d'un 5-0, d'un 4-0, de deux 4-1 lors de sept dernières années. Dans ces conditions, parier sur le PSG par plus d'un but d'écart n'a rien de bien risqué.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Paris-SG - St Etienne :

Pari du jour: le PSG bat St Etienne, Mbappé marque et + de 2,5 buts dans le match (1.80)

Pari du de folie: le PSG gagne 1-0/2-0/3-0 (2.75)

Buteur: doublé de Mbappé (3.60)

MyMatch : le PSG gagne, Mbappé et Neymar marque (2.65)

Les autres options :

Caen ne perd pas contre Bastia (1.31)

Le Havre ne perd pas contre Nancy (1.20)

Amiens ne perd aps contre Nîmes (1.27)

Les Young Boys ne perdent pas contre Sion (1.28)

L'Union Berlin ne perd pas contre Mayence (1.43)

Leverkusen bat Bielefeld (1.37)

Man. Utd bat Watford (1.34)

Cote totale pour les huit sûrs: 9.39

Pariez sur Paris-SG - St Etienne ici