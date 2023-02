PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG – Toulouse du 4 février - Ligue 1

Notre pronostic : le Paris-SG bat Toulouse (1.30)

Malgré l’absence de Kylian Mbappé, out pour trois semaines suite à sa blessure à la cuisse mercredi soir à Montpellier, les Parisiens doivent s’imposer au Parc des Princes et renouer avec le succès après le 1-1 face à Reims le week-end dernier. La venue de Toulouse dans la capitale devrait logiquement permettre au PSG de garder au moins cinq longueurs d’avance sur son nouveau dauphin marseillais, qui recevra Nice demain soir. Les statistiques plaident nettement en faveur de Paris qui reste sur treize victoires et un nul (en 2017) au Parc lors des quatorze dernières confrontations face à Toulouse. Même si le TFC traverse une bonne période avec quatre victoires et un nul en cinq rencontres suite à la gifle reçue à Marseille (6-1) lors de la reprise de la Ligue 1... comment ne pas envisager un succès parisien ?

Fiabilité : 85 %

