PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Troyes du 29 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: le PSG bat Troyes par au moins deux buts d'écart et Mbappé marque (1.56)

Paris n'a plus perdu face à Troyes depuis 21 ans (2011) et compte neuf victoires et un nul lors des dix dernières confrontations, tout stade et toute compétition confondus. Les Parisiens viennent de réaliser une "Master Class" contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions (7-2) après avoir gagné 3-0 à Ajaccio. La nouvelle formule de Christophe Galtier semble très bien fonctionner et l'ESTAC (11e) pourrait aussi en faire les frais. N'oublions pas que le leader a remporté tous ses matches cette saison à domicile en Ligue 1, à l'exception de celui face à sa bête noire monégasque (1-1). Je ne vois pas comment les Aubois pourraient éviter une sévère défaite au Parc des Princes face à l'arma offensive des champions de France. Et comme Kylian Mbappé reste sur deux doublés en deux matches (Ajaccio et Haïfa), on est obligé de penser à lui quand on doit choisir un buteur.

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Montpellier - Lyon:

Pari du jour: le PSG gagne, Mbappé et Neymar marque (2.15)

Pari de folie: Mbappé, Neymar et Messi marquent (3.30)

Buteur: doublé de Mbappé (2.75)

MyMatch: le PSG gagne par au moins 3 buts d'écart et Mbappé inscrit un doublé (3.25)

Les autres options:

Le Shakhtar bat Oleksandria (1.34)

Le Bayern bat Mayence (1.24)

L'Inter bat la Sampdoria (1.24)

Naples bat Sassuolo (1.30)

Bruges bat Ostende (1.24)

Liverpool bat Leeds (1.31)

Fulham ne perd pas contre Everton (1.36)

Brentford ne perd pas contre Wolverhampton (1.32)

Crystal Palace ne perd pas contre Southampton (1.22)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 14.86

