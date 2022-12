PRONOS PARIS RMC Les paris sur Pays-Bas – Etats-Unis du 3 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : les Pays-Bas ne perdent pas contre les Etats-Unis et moins de 2,5 buts (1.80)

C’est une autre compétition qui débute à 16h avec le début de la phase finale. Les Pays-Bas et les Etats-Unis ouvrent le bal des huitièmes de finale. Les Néerlandais n’ont pas montré grand-chose durant la phase de poule et peuvent s’estimer heureux d’avoir été placé dans la poule du Qatar. Malmenés par le Sénégal lors de la 1ère journée, ils se sont tout de même imposés, puis lors de la rencontre suivante, là encore ils ont subi face à l’Equateur qui aurait certainement dû s’imposer (1-1). Les Etats-Unis ont montré de belles choses, notamment en tenant le nul face à l’Angleterre contre laquelle ils auraient pu l’emporter avec un peu plus de chance. Lors des autres matches, les Américains avaient pris un point face au Pays de Galles et s’étaient imposés contre l’Iran pour se qualifier. Cette génération est intéressante et se prépare de la meilleure des manières à l’organisation de la prochaine Coupe du Monde. Je ne serais pas étonné si elle posait de gros problèmes aux Pays-Bas. Je pense que l’on ne verra pas beaucoup de buts voire pas du tout et je miserais tout de même sur les Néerlandais qui ne perdent pas (1.80).

Les autres pronostics sur Pays-Bas – Etats-Unis :

Le pari sûr : moins de 3,5 buts (1.20)

Le pari de folie : match nul (3.25)

Le buteur : Cody Gakpo ou Memphis Depay (1.90)

Le MYMATCH : 0-0, 1-0 ou 1-1 entre les Pays-Bas et les Etats-Unis (2.20)

