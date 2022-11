PRONOS PARIS RMC Les paris sur Pologne - Arabie Saoudite du 26 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Pologne bat l'Arabie Saoudite et Robert Lewandowski marque (2.30)

Les miracles ne se produisent pas deux fois de suite ! L'incroyable exploit de l'Arabie Saoudite lors de son premier match face à l'Argentine (2-1) ne signifie aucunement que les hommes d'Hervé Renard vont enchaîner contre la Pologne. N'oublions pas que l'Albi-Céleste aurait pu mener 3-0 à la mi-temps et que cela s'est joué à quelques centimètres pour les hors-jeu argentins. Par ailleurs, les équipes ayant signé un exploit retentissant pour leur entrée dans la compétition sont loin d'avoir systématiquement confirmé lors de la deuxième rencontre. Les Polonais, qui comptent 100 % de victoires (quatre sur quatre) face aux Saoudiens, ont les armes, notamment offensives avec les Lewandowski, Milik et autre Piatek, pour s'imposer. Et ils prendront très au sérieux leurs adversaires du jour, ce qui n'a peut-être pas été le cas des Argentins. Enfin, dans la course à la qualification pour les 1/8 de finale, le goal-average risque d'avoir son importance. Selon moi, l'équipe qui réussira le mieux face à l'Arabie (entre la Pologne et le Mexique) aura une chance de voir la suite de la compétition. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur les Polonais avec un but de leur machine à marquer... Robert Lewandowski !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Belgique - Canada:

Pari sûr: 1N et plus de 0,5 but dans le match (1.28)

Pari de folie: la Pologne gagne et les deux équipes marquent (3.80)

Buteur: doublé de Lewandowski (5.10)

MyMatch: 1N, les deux équipes marquent et Lewandowski buteur (3.40)

