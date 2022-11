PRONOS PARIS RMC Les paris sur Pologne - Argentine du 30 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: l'Argentine ne perd pas et les deux équipes marquent (2.35)

Après s'être fait très peur suite à sa défaite hallucinante contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine a remis les pendules à l'erreur en dominant les Mexicains (2-0) et possède désormais son destin en main. Il faudra gagner face à la Pologne mais un match nul pourrait suffire si dans le même temps le Mexique bat l'Arabie, ce qui n'a rien d'impossible. Mais les partenaires de Lewandowski ne l'entendent pas de cette oreille. En effet, ils ont besoin d'un point pour atteindre les 1/8 de finale de la Coupe du monde. Et si la Pologne venait à perdre (par moins de trois buts d'écart), elle pourrait encore espérer se qualifier. Il faudrait pour cela un score de parité entre les Latino-Américains et les Saoudiens... ce qui n'est pas à exclure non plus. Pour toutes ces raisons, pourquoi ne pas jouer le N2 avec des buts de chaque côté ?

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Pologne - Argentine:

Pari sûr: N2 et moins de 3,5 buts dans le match (1.41)

Pari de folie: l'Argentine gagne par un but d'écart (3.20)

Buteur: Messi (2.10)

MyMatch: les deux équipes marquent, Messi ou Lewandowski buteur (2.70)

