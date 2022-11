PRONOS PARIS RMC Les paris sur Portugal - Ghana du 24 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Portugal bat le Ghana sans encaisser de but (1.82)

Les Portugais sont largement favoris de cette rencontre face au Ghana qu’ils ont déjà affrontés en Coupe du Monde. C’était en 2014 pour une victoire 2-1, insuffisante pour voir les huitièmes de finale dans un groupe complété par les Etats-Unis et l’Allemagne. Le Portugal est bien plus fort cette année avec une génération incroyable. Evidemment Cristiano Ronaldo est toujours là avec à ses côtés Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao ou encore Vitinha impressionnant avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu’eux et leurs coéquipiers vont s’imposer. Aves la charnière Ruben Dias, Pepe je les ne vois pas encaisser de but. Les Ghanéens ne sont plus aussi impressionnants qu’avant et sont redescendus bien bas au classement FIFA. Un pari coté à 1.82 !

