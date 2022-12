PRONOS PARIS RMC Les paris sur Portugal – Suisse du 6 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Portugal bat la Suisse (1.90)

Pour la troisième fois de l’année, le Portugal et la Suisse s’affrontent. En Ligue des Nations, les deux équipes ont chacune remporté un match. Les Portugais s’étaient largement imposés à Lisbonne (4-0) et la semaine suivante, les Helvètes avaient pris leur revanche à Genève (1-0). Lors de ces deux duels, le Portugal ont largement dominé son adversaire en tirant dix-huit fois à l’aller et vingt au retour pour cinq tirs subis par rencontre. Je pense que l’on va assister au même scénario ce soir avec une sélection de Fernando Santos supérieure dans le jeu. Il s’agit de savoir si celle coachée par Murat Yakin réussira à tenir et à piquer en contre. Je pense tout de même que les Portugais vont s’imposer au bout des quatre-vingt-dix minutes même dans la difficulté (1.90).

Les autres pronostics sur Portugal – Suisse:

Le pari sûr : le Portugal ne perd pas (1.21)

Le pari de folie : le Portugal gagne et les deux équipes marquent (4.10)

Le buteur : Bruno Fernandes (4.50)

Le MYATCH : le Portugal gagne, au moins deux buts et Leao ou Fernandes marque (3.60)

