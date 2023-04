PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSG – Lens du 15 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Mbappé (PSG) marque contre Lens (1.96)

Il est difficile de lire ce match. Le PSG s’en est très bien sorti à Nice en s’imposant 2-0 mais a pu compter sur un énorme Donnarumma. Le résultat est flatteur et cela ne m’étonnerait pas que Lens pose énormément de problèmes au club de la capitale. C’est pour cela que je me dirigerais vers un buteur sans donner de résultat exact. Discret depuis quelques rencontres, Kylian Mbappé n’a pas marqué avec Paris depuis trois matches et il serait temps de se réveiller car cela commence à faire long. Dans ce duel difficile, je pense que le Français pourrait trouver la faille et c’est pour cela que je veux tenter cette cote qui pourrait vous permettre de presque doubler la mise.

Les autres pronostics sur PSG – Lens :

Le pari du jour : Lens ne perd pas (2.05)

Le pari sûr : les deux équipes marquent (1.52)

Le pari de folie : match nul (4.25)

Le MYMATCH : Lens ne perd pas, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (5.90)

Pariez sur PSG – Lens ici !

Les autres options :

Kolo Muani (Francfort) marque contre Mönchengladbach (2.20)

Kane (Tottenham) marque face à Bournemouth (1.68)

Toney (Brentford) marque à Wolverhampton (2.60)

Iglesias (Betis Séville) marque contre l’Espanyol Barcelone (2.05)

Cote totale des cinq buteurs : 38.61