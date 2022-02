PRONOS PARIS RMC Les paris sur Qarabag - Marseille du 24 février - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Qarabag et les deux équipes marquent (2.05)

La victoire 3-1 de l'OM au Vélodrome lors du match aller est assez flatteuse car les Azerbaïdjanais ont vraiment bousculé les Marseillais avant le doublé de Milik, notamment en première période. Et sans un grand Mandanda, le résultat final aurait pu être différent. Qaragag risque encore une fois de poser des problèmes à la défense Olympienne pour tenter de remonter son handicap de deux buts. Les hommes de Sampaoli pourraient alors en profiter pour placer un ou deux contres victorieux. Je vois vraiment les deux équipes marquer lors de cette rencontre et comme l'OM est bien meilleure en déplacement qu'à domicile, je vous propose le N2 avec des buts de chaque côté pour doubler votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Pari sûr : Marseille ne perd pas et plus de 0,5 but (1.37)

Pari du jour: Marseille gagne et les deux équipes marquent (3.70)

Buteur: Milik (2.50)

MyMatch : Marseille ne perd pas, les deux équipes marquent, Milik ou Payet buteur (2.90)

