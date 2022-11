PRONOS PARIS RMC Les paris sur Qatar - Equateur du 20 novembre - Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : le Qatar ne perd pas contre l'Equateur et moins de 2,5 buts (2.00)

C'est le jour J ! La Coupe du Monde débute aujourd'hui à 17h avec le pays hôte qui ouvre le bal. Cette tradition, existante depuis seize ans, a souvent offert beaucoup de spectacle avec l'Allemagne en 2006 (4-2 contre le Costa Rica), le Brésil en 2014 (3-1 face à la Croatie) ainsi que la Russie en 2018 (5-0 contre l'Arabie Saoudite). Des équipes bien supérieures au Qatar mais si l'on regarde le résultat d'une sélection qui pourrait sembler équivalente comme l'Afrique du Sud en 2010, on peut y voir l'espoir d'ouvrir son compteur. Les Sud-Africains avaient fait match nul face au Mexique (1-1) avec un but magnifique de Tshabalala. Nous ne sommes pas à l'abri d'assister au même scénario. Le Qatar, 50e au rang mondial, reste une petite sélection qui dispute la toute première Coupe du Monde de son histoire. Seules deux équipes sont moins bien classées au classement FIFA (l'Arabie Saoudite, 51e et le Ghana, 61e). Les Qataris ont des références au haut niveau avec le titre lors de la Coupe d'Asie 2019. Ils y avaient notamment battu la Corée du Sud ou encore le Japon en finale. La même année ils sont même parvenus à prendre un point à la Copa America où ils avaient été invités à participer. C'était face au Paraguay (2-2). Il y a donc de l'espoir pour ce match d'ouverture face à l'Equateur, le pays le plus abordable du groupe A dans lequel on trouve également le Sénégal et les Pays-Bas. Les Equatoriens auront la pression de jouer les premiers dans la compétition mais ont des armes notamment défensives. L'Equateur forme la meilleure défense d'Amérique du Sud derrière les ogres argentins et brésiliens. Adepte d'un 4-3-3, Gustavo Alfaro, le sélectionneur, s'appuie sur deux lignes défensives et c'est cela qui a permis à cette équipe de terminer 4e de la phase qualificative. Depuis juin, la "Tri" a réalisé quatre scores nuls et vierges (Mexique, Arabie Saoudite, Japon et Irak) pour deux petites victoires 1-0 contre le Nigéria et le Cap-Vert. C'est pourquoi je ne m'attends pas à un gros spectacle aujourd'hui. On pourrait même assister à un 0-0, ce qui n'est plus arrivé depuis 1978 lors d'un match d'ouverture. Je me couvrirais avec le 1N. Le Qatar, devant son public, pourrait bien prendre un point. Pour faire gonfler la cote je vous propose de rajouter le fait qu'il y ait moins de 2,5 buts, ce qui permettrait de doubler la mise si j'ai vu juste.

Les autres pronostics sur Qatar - Equateur :

Le pari sûr : moins de 2,5 buts (1.41)

Le pari de folie : le Qatar gagne (3.25)

Le buteur : Almoez Ali (3.25)

MYMATCH : nul à la mi-temps, le Qatar ne perd pas, moins de 2,5 buts (3.05)

