PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rangers - Lyon du 16 septembre – Ligue Europa

Notre pronostic: pas de vainqueur entre les Rangers et Lyon (3.45)

Privé de Dembélé, Kadewere, Dubois, Thiago Mendes et Reine-Adélaide, Lyon risque de souffrir à Ibrox face aux Rangers ! Cependant, j’imagine l’OL capable d’obtenir un point sur la pelouse du leader de Ladbrokes Premiership, un championnat beaucoup moins relevé que la Ligue 1. Après un début de saison très compliqué, les Lyonnais semblent relever la tête avec deux victoires consécutives (1-0 à Nantes et 3-1 contre Strasbourg). De leur côté, les Rangers ne sont pas invincibles en Ecosse puisqu’ils ont perdu à Dundee (1-0) et ont peiné pour battre le Celtic (1-0) et St Johnstone (2-1) lors des deux dernières journées. Enfin, ils ont perdu à domicile contre Malmö en préliminaire de Ligue des champions et eu du mal pour battre les Arméniens d’Alashkert (1-0 et 0-0) en barrage de la Ligue Europa. Dans ces conditions… banco sur le nul coté à 3.45 !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

