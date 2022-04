PRONOS PARIS RMC Les paris sur Real Madrid - Chelsea du 12 avril – Ligue des Champions 1/4 retour

Notre pronostic : le Real Madrid ne perd pas et les deux équipes marquent (2.10)

Porté par un Karim Benzema une nouvelle fois exceptionnel au match aller, le Real est allé s’imposer à Stamford Bridge trois buts à un grâce à un triplé du Français. Sa saison est incroyable et il pourrait réediter le même genre d’exploit chez lui ce soir. Cependant cela sera compliqué. Chelsea a retrouvé de la confiance en atomisant Southampton au St. Mary’s Stadium (6-0). Werner et Mount ont inscrit chacun un doublé. Une très belle performance des Londoniens pour conforter leur 3e place en Premier League. Les Madrilènes, eux, ont enchaîné en battant Getafe (2-0). Le Real a douze points d’avance sur le FC Barcelone en tête de la Liga et peut se concentrer sur la Ligue des Champions. Je ne le vois pas perdre ce soir mais je pense que Chelsea peut marquer et inquiéter les Espagnols. Un pari pour plus que doubler la mise !

Les autres pronostics sur Real – Chelsea :

Pari de folie : match nul (3.45)

Pari sûr : moins de 3,5 buts (1.37)

Buteur : Benzema marque (1.98)

MyMatch : le Real ne perd pas, Benzema marque et moins de 3,5 buts (3.70)

Pariez sur Real – Chelsea ici !

L’autre option :

Le Bayern gagne par au moins deux buts d’écart contre Villarreal et Lewandowski marque (1.84)

Cote totale des deux paris du jour : 3.86