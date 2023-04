PRONOS PARIS RMC Les paris sur Real Madrid - Chelsea du 12 avril - Ligue des Champions

Notre pronostic : le Real Madrid bat Chelsea (1.70) !

Le Real entre dans sa période favorite : les matches couperets en Ligue des Champions ! Le tenant du titre part logiquement favori de ce quart de finale, remake de la saison passée. Les Blues traversent une période compliquée : Frank Lampard est devenu le troisième entraîneur de la saison et le club londonien reste sur deux nuls et deux défaites. Les Madrilènes, eux, ont fait une croix sur le tire de champion d'Espagne et fondent leurs espoirs sur cette compétition. Karim Benzema et ses partenaires se sont montrés irréguliers dans les matches de Liga mais ils répondent toujours présents dans les grands rendez-vous. Je mise donc sur une victoire du Real au Bernabeu ce soir (1.70) !

Les autres pronostics sur Real Madrid - Chelsea :

Pari du jour : victoire du Real, au moins deux buts dans le match (1.94)

Buteur : Benzema (2.00)

Pari de folie : victoire du Real, les deux équipes marquent (3.50)

MyMatch : le Real gagne, les deux équipes marquent, Benzema buteur (4.60)

