PRONOS PARIS RMC Les paris sur Real Madrid - Eintracht Francfort du 10 août - Supercoupe d'Europe

Notre pronostic: le Real bat Francfort (1.42) à Helsinki

C'est en Finlande que se dispute aujourd'hui la Supercoupe d'Europe entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la ligue Europa. Je m'attendais à une cote encore plus faible pour la victoire du Real face à l'Eintracht. En effet, les Allemands, inférieurs aux Espagnols dans tous les compartiments du jeu, viennent de rater complètement leur début de saison en s'inclinant 6-1 à domicile face au Bayern ! Pas rassurant avant d'affronter les champions d'Europa. Même si les Madrilènes n'ont pas encore repris la compétition, ils ne sont pas du genre à prendre une finale par dessus la jambe. Et pour l'anecdote, le plus gros écart dans une finale de LDC (à l'époque Coupe d'Europe des Clubs Champions) a été enregistré entre... le Real et Francfort (7-3 en 1960). Dans ces conditions, comme ne pas parier sur un succès des Merengues à Helsinki ?

Fiabilité : 80 %

Les autres pronostics sur Real - Francfort:

Pari du jour: le Real gagne et Benzema marque (1.80)

Pari de folie: le Real gagne les deux mi-temps (3.15)

Buteur: Vinicius (2.25)

MyMatch: le Real gagne par au moins deux buts d'écart, Benzema et Vinicius marquent... s'ils jouent (4.20)

Les autres paris sûrs:

Middlesbrough bat Barnsley (1.36)

Guimaraes ne perd pas contre Hajduk Split (1.35)

Lucerne ne pas contre les Grasshoppers (1.20)

Skopje ne perd pas contre Shamrock Rovers (1.40)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 31.30

Pariez sur Real - Francfort ici