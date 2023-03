PRONOS PARIS RMC Les paris sur Real Madrid - Liverpool du 15 mars – LDC - 1/8 de finale retour

Notre pronostic : Liverpool gagne à Madrid et les deux équipes marquent (4.00)

Le Real Madrid est souvent impliqué dans des renversements de situation rocambolesques en Ligue des champions. Généralement à son avantage, comme la saison dernière face au Paris-SG et à Manchester City, alors que la situation semblait très mal embarquée ! Cependant, quand on croit que les Madrilènes ont plié l’affaire en s’imposant à l’extérieur lors du match aller, ils se débrouillent pour conserver un grand suspens au retour devant leur public. Souvenez-vous en 2018. Succès 3-0 sur la pelouse de la Juventus avant de se retrouver menés 3-0 à Santiago Bernabeu. Un penalty inscrit par Cristiano Ronaldo à la 98e minute permet aux « Merengues » de passer miraculeusement et provoque l’ire des « Bianconeri », notamment celle de Gianluigi Buffon. En 2021, le Real gagne 3-1 à Chelsea avant de perdre 3-1 sur son terrain et de devoir disputer une prolongation salvatrice (défaite 3-2 mais qualification). Alors quand Liverpool s’incline 5-2 à Anfield face au champion d’Espagne, on considère à juste titre que les Reds ne verront pas les ¼ de finale. Mais douze jours plus tard, ils torpillent Manchester United 7-0. Alors le doute s’installe. Je ne dis pas que les Anglais vont réaliser l’exploit du siècle, mais je ne serais pas étonné qu’ils fassent passer quelques frissons dans le dos des Madrilènes. Pour toutes ces raisons, je vous propose d'essayer de quadrupler votre mise en pariant sur une victoire de Liverpool à Madrid, avec des buts de chaque côté bien sûr !

Fiabilité : 30 %

Les autres pronostics sur Real - Liverpool :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.43)

Pari du jour : N2 et les deux équipes marquent (2.10)

Buteur : Salah (3.00)

MyMatch : Benzema marque, Salah ou Gakpo buteur (3.40)

