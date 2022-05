PRONOS PARIS RMC Les paris sur Real Madrid - Manchester City du 4 mai - LDC - 1/2 finale retour

Notre pronostic: Man. City ne perd pas à Madrid et les deux équipes marquent (1.82)

Le plus beau match de la saison a vu Manchester City s'imposer 4-3 face au Real Madrid la semaine dernière et tous les amateurs de football attendent avec impatience la 1/2 finale retour à Santiago Bernabeu. On peut encore imaginer une rencontre hors norme avec des buts de chaque côté mais je ne vois pas comment les Madrilènes pourraient priver les Mancuniens d'une seconde finale de Ligue des champions consécutive. En effet, rien ne dit que Karim Benzema sera une énième fois le sauveur du Real (même si je pense qu'il va encore marquer). Les Cityzens auraient pu/dû gagner plus largement à l'Ethiad Stadium. Un score de 6-3 ou 7-3 aurait reflété davantage la physionomie de la rencontre. Pour moi, les Anglais ont les armes pour faire aussi bien que Chelsea en 1/4 de finale... s'imposer dans le temps réglementaire à Madrid. Pour se couvrir, je vous propose de jouer le N2 et les deux équipes marquent, mais si cela doit pencher d'un côté, ce pourrait bien être en faveur des hommes de Pep Guardiola tant la défense du Real semble perméable. Enfin, comme la semaine dernière, je vous propose la victoire de City mais avec un but de KB9 (5.60). A vous de jouer !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

