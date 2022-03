PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rennes - Leicester du 17 mars - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Rennes bat Leicester et Gaëtan Laborde marque (3.45)

Rennes, irrésistible depuis un mois, a raté son 1/8 de finale aller de Ligue Europa Conférence et s'est incliné 2-0 dans les arrêts de jeu chez le 12e de Premier League, Leicester. Ce soir, dans un Roazhon Park qui sera, à n'en pas douter, en ébullition, je sens les Bretons capables de renverser la tendance. Ils enchaînent en championnat les performances de choix: 4-1 face à Troyes, 4-2 à Montpellier, 2-0 contre Angers et surtout 4-2 à Lyon le week-end dernier. A domicile, le bilan récent est exceptionnel: 5 matches, 5 victoires, 15 buts inscrits, 1 seul encaissé. Par ailleurs, Leicester a perdu 80 % de ses dix derniers matches à l'extérieur. Dans ces conditions, banco sur la victoire de Rennes... grâce à Gaëtan Laborde, qui a été décisif lors des quatre dernières réceptions des Bretons (contre Bordeaux, Brest, Angers et Troyes).

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Rennes - Leicester :

Pari sûr : 1N (1.27)

Pari du jour: Rennes bat Leicester (1.95)

Buteur: Laborde (2.70)

MyMatch : Rennes gagne, plus de 2,5 buts dans le match, Laborde ou Terrier buteur (2.85)

Les autres options :

Porto gagne à Lyon (3.00)

Monaco élimine Braga (2.85)

Marseille gagne à Bâle et Milik marque (3.20)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 94.40

