PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rennes - Lens du samedi 1 avril – Ligue 1

Notre pronostic : nul entre Rennes et Lens (3.40)

Un partage de points serait un peu fou car Rennes n’a concédé aucun nul cette saison au Roazhon Park (11 victoires et 3 défaites, face à Lorient, Lille et Marseille). Vu de Lens, un partage de point serait logique car les « Sang et Or » sont spécialistes du nul à l’extérieur (8) depuis le début du championnat. Le Stade Rennais doit s’imposer pour revenir à quatre longueurs du Racing et ainsi conserver une chance de finir sur le podium mais l’absence de Terrier est toujours préjudiciable. Sans lui, les résultats des Bretons sont moins bons. Comme il est très rare de terminer une saison sans partager les points une seule fois à domicile, pourquoi ne pas envisager un premier score de parité de Rennes devant son public ? Si j’ai vu juste, vous triplerez largement votre mise de départ !

Fiabilité : 35 %

