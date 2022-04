PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rennes –Saint-Etienne du 30 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Saint-Etienne (1.30)

Avec une nouvelle démonstration contre Lorient (5-0), Rennes s’est relancé pour cette fin de saison après deux défaites de rang contre des concurrents directs (Strasbourg et Monaco). Les résultats des Rennais contre les candidats au maintien sont juste exceptionnels. Ils ont, à chaque fois, marqué au minimum quatre buts et seul Troyes est parvenu à trouver la faille malgré un sévère revers (4-1). Les Stéphanois se sont faits corriger par Monaco à Geoffroy-Guichard et vont devoir affronter deux adversaires du haut de tableau encore avec Rennes et Nice. Il faudra trouver une solidité défensive. Je ne pense pas que les Verts parviendront à tenir le choc au Roazhon Park. Je suis sûr que les Bretons vont s’imposer pour une cote de 1.30 !

Les autres pronostics sur Rennes – Saint-Etienne :

Pari du jour : Rennes s’impose par au moins deux buts d’écart (1.80)

Pari de folie : Rennes s’impose par au moins trois buts d’écart (3.00)

Buteur : Terrier marque (1.78)

MYMATCH : Rennes gagne par au moins deux buts d’écart, Terrier et Laborde marquent (3.95)

