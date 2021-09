PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rennes - Tottenham du 16 septembre – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Tottenham gagne à Rennes (2.50)

Même si Rennes et Tottenham restent sur deux défaites en championnat (0-2 contre Reims pour le Bretons et 0-3 à Crystal Palace pour les Spurs), la dynamique des Londoniens est beaucoup plus positive car ils ont reporté leurs trois premiers matches de Premier League sur le score de 1-0, contre Manchester City, à Wolverhampton et face à Watford. En revanche, le Stade Rennais n’a battu que Nantes (1-0) cette saison pour deux nuls et deux défaites. Notez qu’aucune rencontre des Bretons n’a engendré plus de 2,5 buts en Ligue 1. Dans ces conditions, il me parait difficile d’envisager un festival offensif ce soir au Roazhon Park. Comme les Spurs ont un effectif bien supérieur sur le papier à celui des « Rouge et Noir », malgré l’absence du Coréen Son, je vous propose de miser sur un succès anglais (2.50). Ceux qui veulent se couvrir peuvent opter pour le N2 et moins de 2,5 buts (2.15).

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Rennes - Tottenham:

Pari du jour : moins de 2,5 buts (1.60)

Pari de folie : Tottenham gagne 1-0 (6.75)

Buteur : Kane marque (2.30)

MyMatch : moins de 2,5 buts et Kane buteur (5.40)

Les autres paris extérieur :

Marseille gagne à Moscou (2.05)

West Ham gagne à Zagreb (2.20)

La Lazio s’impose à Galatasaray (1.96)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs: 22.10

Pariez sur Rennes - Tottenham ici