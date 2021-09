PRONOS PARIS RMC Les paris sur Saint-Etienne - Bordeaux du 18 septembre - Ligue 1

Notre pronostic : 0-0 ou 1-1 entre Saint-Etienne et Bordeaux (3.80)

Duel de fond de classement à suivre ce soir à 21h ! Les deux équipes pointent à la 19e et à la 20e place. Rien ne va pour ces deux clubs historiques du championnat de France qui n’ont pas progressé depuis la saison dernière où ils s’étaient battus pour le maintien. Evidemment, ni Saint-Etienne, ni Bordeaux n’a gagné durant ces cinq premières journées et ils seraient temps de réagir. Les Stéphanois, après trois nuls, ont perdu deux fois de suite à Marseille (3-1) et à Montpellier (2-0). Les Bordelais restent sur des défaites face à Lens (2-3) et à Nice (4-0). Je vois un triste match ce soir mais les Verts ne devraient pas perdre. Je miserais sur un nul 0-0 ou 1-1 pour une très belle cote de 3.80 !

Pari du jour : Saint-Etienne ne perd pas et moins de 2,5 buts (2.00)

Pari sûr : Saint-Etienne ne perd pas et moins de 4,5 buts (1.33)

Buteur : Khazri marque (2.70)

