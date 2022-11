PRONOS PARIS RMC Les paris sur Sénégal – Pays - Bas du 21 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : les Pays-Bas battent le Sénégal et au moins trois buts dans la rencontre (2.40)

Les Sénégalais ont pris un très gros coup sur la tête avec le forfait de leur star, Sadio Mané. Le Munichois, blessé au péroné droit, ne participera pas au Mondial. Terrible pour le récent Champion d’Afrique qui va devoir apprendre à vivre sans lui. Le Sénégal a tout de même des armes pour gêner les Pays-Bas. Le milieu à trois proposé par le sélectionneur Aliou Cissé est très intéressant avec Mendy, Kouyaté et Gueye. Tout comme la ligne d’attaque composée d’Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et Krépin Diatta. Je pense que cette équipe est capable de marquer face aux-Pays Bas mais je doute que cela sera suffisant pour l’emporter. Les Néerlandais, même sans Depay qui va louper ce premier match, devraient s’imposer. Si l’équipe sur le papier n’est pas la meilleure, Louis Van Gaal fait du très bon boulot et reste sur une série de quinze rencontres sans défaite. Celle-ci devrait perdurer encore durant la phase de poules. Je miserais donc sur le succès des Pays-Bas avec au moins trois buts dans la rencontre pour une cote de 2.40 !

Les autres pronostics sur Sénégal – Pays-Bas :

Le pari sûr : les Pays-Bas ne perdent pas et au moins un but (1.20)

Le pari de folie : les Pays-Bas gagnent et les deux équipes marquent (3.75)

Le buteur : Luuk de Jong marque (3.05)

MYMATCH : les Pays-Bas gagnent, les deux équipes marquent et De Jong ou Bergwijn buteur (4.90)

