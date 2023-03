PRONOS PARIS RMC Les paris sur Sheriff Tiraspol - Nice du 9 mars – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Nice s’impose à Tiraspol (1.84)

Nice part logiquement favori chez le champion de Moldavie en 1/8 de finale aller de la Ligue Europa Conférence. En effet, les Aiglons traversent leur meilleure période de la saison. Depuis son élimination en Coupe de France au Puy en Velay qui a provoqué le remplacement de Lucien Favre par Didier Digard, l’OGCN est invaincu (six victoires et trois nuls en neuf rencontres) et a réussi d’énormes coups en Ligue 1 à l’extérieur : victoires à Lens, Marseille et Monaco ! Si les Azuréens sont sérieux et appliqués, ils devraient aussi s’imposer en Moldavie contre un club qui a déjà perdu à domicile contre Manchester United, la Real Sociedad ou encore le Viktoria Plzen sur la scène européenne, et qui n’a battu, devant son public, que l’Omonia Nicosie et Maribor. Dans ces conditions, parier sur un succès des Niçois à Tiraspol n’a rien d’incongru et pourrait vous permettre de quasiment doubler !

Fiabilité : 60 %

