PRONOS PARIS RMC Les paris sur Sporting - Marseille du 12 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: le Sporting bat Marseille (2.30)

Vu le scénario de Marseille – Sporting (4-1) mardi dernier, grâce notamment à la «grande complaisance» du gardien de but des Lisboètes, j’ai bien peur que l’OM connaissent de grandes difficultés au stade Jose Alvalade ce soir. Et ce n’est pas le score (1-2) et le contenu de Marseille – Ajaccio samedi en fin d’après-midi en Ligue 1 qui va m’inciter à l’optimisme, ni bien sûr les résultats des Olympiens en Ligue des Champions depuis quelques années: deux victoires (au Vélodrome) et quinze défaites lors des dix-sept derniers matches ! Si Tottenham s’est incliné 2-0 au Portugal lors de la 2e journée, je crains que la tâche des hommes d’Igor Tudor soit très compliquée à Lisbonne. Je vous propose donc de faire confiance au Sporting devant son public ce soir pour doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

