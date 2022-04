PRONOS PARIS RMC Les paris sur St Etienne - Marseille du 2 avril - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille s'impose à Saint-Etienne (2.10)

Quand le 2e du championnat se déplace chez le 18e et que la cote des visiteurs est à 2.15, il ne faut pas hésiter bien longtemps. C'est en tout cas mon avis et celui de Jérôme Rothen. En effet, l'ASSE va mieux et n'a perdu qu'une seule fois lors des six dernières journées de Ligue 1 mais l'OM est la meilleure équipe de France en déplacement avec neuf victoires, trois nuls et deux défaites. Même si Milik ne jouera certainement pas à Geoffroy-Guichard car il s'est blessé avec la sélection polonaise, les Olympiens ont les armes pour prendre les trois points sur la pelouse du barragiste. Hormis à Troyes (1-1), Marseille s'est imposé cette saison chez les mal classés. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance au dauphin du PSG dans le Forez.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur St Etienne - Marseille:

Pari sûr : N2 (1.28)

Pari de folie: l'OM gagne et les deux équipes marquent (2.10)

Buteur: Payet (3.60)

MyMatch : Marseille ne perd pas, les deux équipes marquent et Payet ou Under buteur (3.55)

Les autres options :

Le Bayern ne perd pas à Fribourg et les deux équipes marquent (1.70)

Le Real gagne à Vigo (1.92)

Man. City gagne à Burnley (1.21)

Sochaux ne perd pas à Quevilly (1.20)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 9.95

