PRONOS PARIS RMC Les paris sur St Etienne - Monaco du 23 avril - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco ne perd pas à St Etienne et les deux équipes marquent (2.00)

Monaco (5e à égalité de points avec Strasbourg et Rennes) vise désormais une place sur le podium grâce à une très belle série de cinq victoires consécutives, face à Paris, Troyes et Nice à Louis II ainsi qu'à Metz et à Rennes. St Etienne (barragiste) a aussi besoin de points pour s'extirper de la zone rouge. La dynamique est nettement en faveur de l'ASM car l'ASSE n'a remporté qu'une seule rencontre, contre Brest (2-1), lors des six dernières journées de Ligue 1. Il me paraît donc logique d'écarter la possibilité d'un succès Stéphanois. Mais comme ils inscrivent pas mal de buts et en encaissent encore plus, je vous propose de jouer le N2 avec les deux équipes qui marquent, histoire de se couvrir. En effet, la victoire monégasque me semble fort probable. Et si les Verts trouvent la faille dans la défense de Monaco, on atteint une cote de 3.35. A vous de voir !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur St Etienne - Monaco:

Pari sûr : Ben Yedder ou Bouanga marque (1.52)

Pari de folie: Monaco gagne à St Etienne et les deux équipes marquent (3.35)

Buteur: Ben Yedder (2.05)

MyMatch : Monaco gagne à St Etienne, les deux équipes marquent et Ben Yedder buteur (4.50)

Les autres options :

Lyon bat Montpellier et les deux équipes marquent (2.35)

Le Paris-SG bat Lens et les deux équipes marquent (2.35)

Arsenal bat Man. Utd (2.10)

Le Betis bat Valence (2.10)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 48.71

Pariez sur St Etienne - Monaco ici