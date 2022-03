PRONOS PARIS RMC Les paris sur St Etienne - Troyes du 18 mars - Ligue 1

Notre pronostic: St Etienne bat Troyes (2.05)

Duel entre les deux clubs luttant pour le maintien qui se comportent le mieux depuis quelques semaines ! St Etienne (18e) comptent trois victoires, deux nuls et une seule défaite, au Parc des Princes face au PSG, en six journées alors que Troyes (15e) reste sur deux succès consécutifs, à Bordeaux et contre Nantes. Je donnerais un avantage aux Verts qui se sont imposés lors de leurs trois derniers matches face à des concurrents directs pour le maintien: à Angers, à Clermont et contre Metz. Par ailleurs, l'ASSE avait pris les trois points à Troyes à l'aller et les Aubois, même s'ils ont marqué au moins un but lors de leurs six derniers déplacements, se sont quand même inclinés à quatre reprises: 2-1 à Lille, 2-1 à Angers, 5-1 à Brest et 4-1 à Rennes. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur la victoire de St Etienne devant son public (2.05) et pourquoi pas avec des buts de chaque côté (4.10).

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

