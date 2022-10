PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg - Marseille du 29 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Marseille ne perd pas à Strasbourg et moins de 3,5 buts dans le match (1.82)

Marseille (5e) a pris des points à la Meinau dans 80 % des cas lors de ses dix dernières visites et n'a plus perdu en Alsace depuis 17 ans (2005) ! Par ailleurs l'OM n'a encaissé que deux buts à l'extérieur depuis le début du championnat et n'a perdu qu'au Parc des Princes face au PSG (1-0) alors que Strasbourg (16e) n'a toujours pas réussi à s'imposer à domicile (0 v, 3n, 3d) et n'a remporté qu'un match cette saison, à Angers, chez l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Même si les Olympiens auront forcément la tête à leur match de Ligue des champions de mardi prochain face à Tottenham au Vélodrome, rencontre décisive pour leur avenir européen, je les imagine mal perdre à Strasbourg. Je vous propose donc de jouer le N2 avec moins de 3,5 buts dans le match pour presque doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

Pari sûr: N2 (1.38)

Pari de folie: match nul (3.50)

Buteur: Diallo (3.15)

MyMatch: OM mène la mi-temps, ne perd pas et moins de 4,5 buts dans le match (3.40)

Leipzig bat Leverkusen (1.80)

Newcastle bat Aston Villa (1.84)

Brentford bat Wolverhampton (2.20)

Le Servette bat Lugano (1.90)

Alanyaspor bat Gazinatep (1.90)

Kecskemeti bat Debrecen (2.15)

Cote totale pour les sept paris du jour: 102.93

