PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg - Metz du 17 septembre – Ligue 1

Notre pronostic: Strasbourg ne perd pas contre Metz et les deux équipes marquent (2.20)

Incroyable mais vrai… Strasbourg reste sur cinq nuls consécutifs face à Metz à la Meinau: 0-0, 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 ! Cette saison, le Racing n’a remporté qu’un match (3-1 face à Brest) mais seuls Paris et Angers, les deux premiers de Ligue 1 se sont imposés en Alsace. Pour sa part, Metz court toujours après un premier succès en championnat mais a déjà partagé les points à trois reprises en cinq journées. La Logique voudrait donc que ce derby de l’Est se termine sur un score de parité (3.65). Mais je vous conseille cependant de vous couvrir avec le 1N et des buts de chaque côté. En effet, lors des matches du RCSA, les deux équipes ont marqué dans 80 % des cas. Pour le FCM, on atteint les 60 % ! Enfin, sur les cinq derniers nuls entre ces deux équipes, le public strasbourgeois a vu des buts de chaque côté quatre fois sur cinq.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Strasbourg – Metz:

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.84)

Pari de folie : match nul (3.65)

Buteur : Gameiro marque (3.10)

MyMatch : les deux équipes marquent et Gameiro ou Ajorque buteur (3.15)

Les autres paris du jour

Leeds s’impose à Newcastle (2.25)

Eupen bat le Cercle Bruges sur son terrain (2.40)

Sassuolo bat Torino (1.92)

Aalborg bat Odense (1.92)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 43.79

Pariez sur Strasbourg – Metz ici