PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg – PSG du 29 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg ne perd pas contre le PSG et au moins deux buts (1.92)

Le Paris Saint-Germain est déjà champion de France et pourrait laisser filer cette fin de saison comme c’est souvent le cas dans ces circonstances. Les Parisiens l’ont déjà fait lors de la rencontre décisive contre Lens. Ils se sont complètement relâchés après le but de Messi pour laisser les Sang-et-Or revenir et égaliser alors que ces derniers étaient en infériorité numérique. Avec la réception du club de la capitale, Strasbourg peut profiter de la situation en prenant au minimum un point à la Meinau. Les Strasbourgeois sont 6e à seulement une longueur de Nice et trois du podium. Je miserais donc sur le 1N avec au moins deux buts dans la rencontre pour presque doubler la mise.

Les autres pronostics sur Strasbourg – PSG :

Pari de folie : Strasbourg bat le PSG (3.15)

Pari sûr : le PSG ne gagne pas par deux buts d’écart (1.26)

Buteur : Diallo (Strasbourg) marque (3.05)

MYMATCH : Strasbourg ne perd pas, les deux équipes marquent, Diallo ou Mbappé buteur (3.35)

Sheffield gagne chez les Queens Park Rangers (1.82)

Le FC Séville bat Cadix et au moins deux buts (1.88)

L’Adana Demirspor ne perd pas chez le Giresunspor et les deux équipes marquent (2.10)

Le Famalicao bat Estoril (1.80)

Utrecht bat le NEC Nijmegen et au moins deux buts (1.76)

Cote totale des six paris du jour : 43.71