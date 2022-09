PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg - Rennes du 1 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Strasbourg et Rennes termient dos à dos (3.45)

Trois nuls en quatre déplacements pour Rennes (1-1 à Marseille, Monaco et Troyes) ! Cinq nuls en sept journées pour Strasbourg dont trois à domicile (1-1 contre Reims et Nantes, 0-0 face à Clermont) ! Tout semble réuni pour que les Alsaciens (18e) et les Bretons (8e) ne parviennent pas à se départager en fin d'après-midi à la Meinau. En effet, le Racing n'a toujours pas réussi à gagner cette saison alors que le Stade Rennais ne s'est pas encore imposé à l'extérieur, mais n'a perdu qu'une seule fois, à Lens. Dans ces conditions, je ne pouvais que vous proposer un score de parité sur cette rencontre. Si j'ai vu juste, vous multiplierez votre mise par 3.45. Et si vous souhaitez une plus grosse cote, tentez le 1-1... à 5.80 !

Fiabilité : 40 %

Pari sûr: les deux équipes marquent (1.68)

Pari de folie: 1-0/2-1/0-0/1-1/1-2 (1.96)

Buteur: Diallo ou Terrier marque (1.82)

MyMatch: nul, les deux équipes marquent, Diallo ou Terrier buteur (6.75)

Nul entre Francfort et l'Union Berlin (3.35)

Nul entre le Werder et M'Gladbach (3.75)

Nul entre Fulham et Newcastle (3.45)

Nul entre Bournemouth et Brentford(3.40)

Nul entre Séville et l'Atletico (3.25)

Portimonense gagne à Vizela (3.30)

Cote totale pour les sept paris de folie: 5452.43

