PRONOS PARIS RMC Les paris sur Suisse – France du 28 juin – Euro Espoirs 2023

Notre pronostic : la France bat la Suisse (1.82)

Bien que première de son groupe avec six points sur six possibles, la France n’est pas encore qualifiée pour les ¼ de finale de l’Euro Espoirs 2023. En effet, en cas de défaite contre la Suisse, les Bleuets pourraient passer à la trappe si dans le même temps l’Italie battait facilement la Norvège, ce qui n’a rien d’improbable. Après ses succès dans la douleur contre les Italiens (2-1) et les Norvégiens (1-0), les Français doivent impérativement prendre au moins un point contre la Nati pour assurer la qualification et la première place du groupe D. La mission n’a rien d’impossible contre une équipe qui s’est inclinée face aux jeunes Azzurri mais les hommes de Sylvain Ripoll devront montrer un meilleur visage que lors des deux précédents matches. Avec les Kalimuendo, Barcola, Gouiri, Wahi, Cherki ou encore Le Fée, la France a les armes pour battre n’importe qui dans cette compétition. Mais n’oublions pas que les Suisses doivent s’imposer pour poursuivre leur aventure. Aux Bleuets de ne pas tomber dans le piège ce soir !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Suisse – France :

Pari sûr : N2 et moins de 4,5 buts (1.40)

Pari de folie : la France gagne par un but d’écart (3.55)

Buteur : Wahi - s’il est titulaire (2.40), sinon Barcola (3.40)

My Match : N2 et moins de 4,5 buts, Wahi ou Barcola buteur (2.25)

Les autres options :

L’Italie bat la Norvège et plus de 2,5 buts dans le match (2.20)

L’Angleterre bat l’Allemagne (2.75)

La Rép. Tchèque bat Israël (2.30)

Cote totale des quatre paris du jour : 25.32

